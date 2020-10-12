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Происшествия

Курский СК проводит проверку по факту гибели на пожаре 66-летней женщины

ЧП произошло в Мантуровском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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По результатам проверки будет принято процессуальное решение

По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Жилой дом в селе заречье Мантуровского района загорелся 10 октября примерно в 14:30. В результате пожара погибла 66-летняя хозяйка дома.

По данному факту Солнцевский следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области проводит доследственную проверка.

В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что пожар возник из-за не выключенной электрической плиты.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ЧП