В Курске появился «Сад новорожденных»

Аллею из лип высадили 25 семей, в которых у этом году появились малыши Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На прошедших выходных в Курске на улице Перекальского заложили «Сад новорожденных». Инициатором акции выступила Наталья Листопадова – уполномоченный по правам ребенка в Курской области.

Аллею из лип высадили 25 семей, в которых у этом году появились малыши. Всем семьям, которые приняли участие в мероприятии, вручили памятные сертификаты.

Акция состоялась при поддержке администрации города Курска, Ассоциации многодетных, приемных и замещающих семей в Курской области.