Юная курянка выиграла чемпионат России в беге на 200 метров

Анастасия Кулаковская стала чемпионкой страны в беге на 200 метров

С 5 по 8 октября в Сочи проходил чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В нем приняли участие более 350 человек из 49 регионов.

Курскую область представили Анастасия Кулаковская, Софья Тонких, Дмитрий Фролов и Александр Танич. Анастасия Кулаковская стала чемпионкой страны в беге на 200 метров, а в прыжках в длину и 100-метровке завоевала серебряные награды.

Софья Тонких в прыжке в длину и в беге на 400 метров стала четвертой. В толкании ядра на чемпионате России дебютировали Дмитрий Фролов, он занял седьмое место и Александр Танич - восьмое.