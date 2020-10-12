«Курское долголетие» объединит разные направления и структуры Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В области стартует проект «Курское долголетие». Он рассчитан до 2030 года и направлен на сохранение здоровья старшего поколения и маломобильных граждан, повышение качества жизни и социальной активности.

«Курское долголетие» объединит разные направления и структуры, в том числе культуру, обеспечение, образование и здравоохранение. Создается система досуга, социальная и гериатрическая поддержка.

В рамках программы планируется ежегодно увеличивать численность участников «Университета пожилого человека» на 500 человек, до пяти тысяч курян предпенсионного возраста должны получить дополнительное профобразование или пройти переобучение.

Около пяти тысяч человек могут заняться досуговой деятельностью в учреждениях культуры, не менее 1200 пенсионеров пройдут обучение цифровой грамотности, будут созданы условия для вовлечения максимального количества курян в волонтерскую или проектную деятельность.

Отдельное направление касается формирования здорового образа жизни. Планируется создание реабилитационного центра при НОЦ «Здоровье и долголетие: биомедицинские и реабилитационные технологии сбережения населения» на базе КГУ.

К работе готовы подключиться студенты. В частности, готов присоединиться спортивный клуб «Гепард» на базе КГУ, рассматривается возможность оказания логопедической помощи курянам старшего возраста, перенесшим инсульт.

Присоединиться к проекту куряне смогут несколькими способами - через МФЦ, с помощью служб социального обеспечения населения, а также на будущем сайте проекта.