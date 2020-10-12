Под Курском иномарка насмерть сбила пенсионера

ДТП произошло около семи часов вечера Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария случилась 11 октября примерно в 18 часов 55 минут на 25-м километре автодороги «Курск – Льгов – Рыльск» Октябрьского района Курской области.

35-летний водитель «Митцубиши», двигаясь со стороны Курска в сторону Курчатова по предварительным данным сбил 60-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

Пешеход от полученных телесных повреждения скончался на месте ДТП, сообщили в ГИБДД.