В Курске в ДТП пострадали двое подростков и 23-летний водитель

ДТП произошло вечером Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 11 октября примерно в 20:50. 23-летний водитель «ВАЗ» ехал со стороны Москвы в направлении Белгорода. По предварительным данным он врезался в стоящий на краю проезжей части «ВАЗ» под управлением 29-летнего водителя.

В результате ДТП получили травмы: 23-летний водитель, а также пассажиры 16-и и 14-и лет. Спровоцировавший аварию водитель «ВАЗ» от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, сказали в ГИБДД.