Курский водитель троллейбуса стал лучшим в стране

"Лучший водитель троллейбуса" работает в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

С лучшим в стране водителем троллейбуса куряне могут проехать по 11 маршруту: Знаменский Собор - поселок Северный.

7 – 9 октября в Самаре проходил XIХ Всероссийский конкурс профессионального мастерства водителей «Лучший водитель троллейбуса».

За победу боролись 36 конкурсантов из Курска, Абакана, Читы, Нижнего Новгорода, Стерлитамака, Екатеринбурга, и других городов России.

Участники прошли ряд испытаний: вождение троллейбуса по специальной трассе и с определенными условиями, культура обслуживания пассажиров, приемка троллейбуса перед выездом на линию, проверка знаний устройства троллейбуса, правил технической эксплуатации, должностной инструкции и правил дорожного движения.

Также в программе соревнований - модуль «Комфортное вождение», который включает в себя максимально бережное и безопасное движение по зачетной трассе: на средней площадке салона троллейбуса на салфетку устанавливается стакан с водой, задача водителя - последовательно выполняя все упражнения, доставить стакан, не расплескав воду.

Курянин Денис Охрименко признан лучшим в номинации «Мастерство вождения троллейбуса».

Денис Александрович работает в «Курскэлектротрансе» больше 19 лет. Неоднократный участник и призер городских конкурсов профессионального мастерства, за многолетний добросовестный труд и служение профессии отмечался руководством предприятия.