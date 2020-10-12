В Курской обалсти задержали наркодиллеров из Калуги

Возбуждено уголовное дело Фото: Из архива КП.

Сотрудники управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Курской области задержали наркокурьеров - «оптовиков» из Калужской области, подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков на территории нашего региона.

- 25-летняя девушка и 26-летний молодой человек прибыли в Курск специально для распространения запрещенных веществ. Подозреваемые приезжали в областной центр на автомобиле, забирали оптовую партию синтетических наркотиков, фасовали на мелкие дозы и делали «закладки» в Железногорске. Работали оперативно, даже ночевали в машине, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов, а затем возвращались домой, - рассказали в полиции.

В ходе оперативных мероприятий полицейские собрали доказательную базу, подтверждающую причастность молодых людей к противоправным действиям.

Подозреваемых задержали с поличным, когда они в очередной раз прибыли в Курск для получения синтетических наркотиков.

Задержанные дали признательные показания. Они арестованы и находятся в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ст. 228.1 УК РФ.