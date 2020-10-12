Курская пенсионерка лишилась более ста тысяч рублей после визита лже-волонтеров

Полиция распространила приметы подозреваемых Фото: Из архива КП.

79-летняя жительница областного центра стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками волонтерской организации. На улице к пенсионерке подошли две неизвестные женщины в медицинских масках и рассказали о новой денежной реформе. Курянка пригласила их к себе домой для оформления необходимых документов. Мошенницы предложили переписать все имеющиеся пятитысячные купюры. Обманным путем аферистки выведали, где пенсионерка хранит сбережения. Одна из них отвлекла внимание курянки, а вторая незаметно вытащила из шкафчика кошелек с деньгами. После визита незваных гостей пенсионерка лишилась более ста тысяч рублей.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. Стражи порядка ведут розыск подозреваемых в мошенничестве. Их приметы:

Девушка, на вид 20-25 лет, рост 160 см., худощавого телосложения, на лице медицинская маска, волосы темные, собранные в пучок, глаза карие. Была одета: темная куртка, темная юбка до колен.

Девушка, на вид 20-25 лет, рост 160 см., среднего телосложения, на лице медицинская маска, волосы темные, глаза карие. Была одета: темная куртка, темная юбка до колен.

Если Вам известна какая-либо информация о разыскиваемых лицах, просьба сообщить в полицию по телефону 02, с мобильного 102.

Полиция напоминает: никогда и ни под каким предлогом не впускайте в свой дом посторонних. Требуйте предъявить удостоверение и всегда перепроверяйте полученную от незнакомых лиц информацию.