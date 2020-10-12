"Жених по объявлению" обворовал курянку

Полиция вычислила подозреваемого, хотя он регистрировался под другим именем в интернете Фото: Из архива КП.

На одном из сайтов курянка обратила внимание на молодого человека и начала с ним переписку. Вскоре они договорились встретиться, а затем приехали в ее квартиру, где находились долгое время. После ухода нового знакомого, курянка обнаружила пропажу своих сбережений и решила обратиться в полицию. Выяснилось, что он использовал чужое имя при регистрации в интернете.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и технические специалисты установили личность злоумышленника и место жительства. Подозреваемый признался в преступлении и пообещал возместить нанесенный ущерб, так как уже потратил похищенные деньги.

Против него возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ (Кража). За совершенное преступление ему может быть назначено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.