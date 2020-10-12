За выходные пожарные выезжали по тревоге 15 раз

Класс пожарной опасности остается высоким Фото: Светлана ВОЛКОВА

За прошедшие выходные дни пожарные подразделения Курска 15 раз выезжали по тревоге. Был зарегистрирован один техногенный пожар, восемь раз горела трава, шесть – мусор.

В эти дни продолжалась работа оперативных групп по контролю за пожарной обстановкой. В ходе рейдов несколько очагов горения сухой травы выявлено в Железнодорожном округе. Все они были оперативно ликвидированы силами добровольной пожарной дружины окружной администрации.

За два дня пожарные инспекторы составили 12 протоколов за нарушение требований пожарной безопасности. Четыре протокола за нарушение правил благоустройства составили сотрудники окружной администрации.

Управление по делам ГО и ЧС напоминает, что в регионе действует особый противопожарный режим. Прошедшие осадки не оказали серьезного влияния нам установившийся класс пожарной опасности. Риск развития природных пожаров по-прежнему остается высоким.

Соблюдайте правила пожарной безопасности. Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.