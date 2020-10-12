В Курске снесли незаконные гаражи

В основном собственники сами убирали незаконные конструкции Фото: Светлана ВОЛКОВА

В администрации Центрального округа Курска идет работа по демонтажу самовольно установленных брошенных сооружений.

С начала года выявлено восемь собственников гаражей, установленных без оформления правоустанавливающих документов на землю на улицах Орловской, Косухина, Звездной. Эти гаражи были демонтированы собственниками.

Кроме того, силами администрации Центрального округа демонтированы десять заброшенных металлических гаражей, которые мешали проведению работ по ремонту дороги во 2-м Суворовском переулке в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в администрации Курска.