Курские спасатели 90 раз выезжали на пожары в течение суток

В Курской области случился 91 пожар за минувшие сутки. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, 59 раз горела трава, 20 раз – мусор. Также спасатели выезжали на загорание надворных построек и бесхозных строений.

Наибольшее количество выездов на горящую траву и мусор зарегистрировали в Курском районе – 17, Октябрьском районе – восемь, в Курске – восемь, Касторенском районе – семь, Солнцевском районе - семь. Самая большая площадь составила в Кореневском районе – 1,5 гектара. Всего надзорные органы составили 25 протоколов из-за нарушения требований пожарной безопасности, из них 15 – в Курске.

11 октября в Обоянском районе установлен самый высокий – 5 класс пожарной опасности. На остальной территории региона – 3 и 4 классы. С 14 июля в регионе действует особый противопожарный режим. За разведение открытого огня предусмотрены штрафы от двух до 400 тысяч рублей.