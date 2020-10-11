Коронавирус в Курской области на 11 октября: заразились 84 человека, 30 выздоровели

За минувшие сутки в Курской области коронавирус выявили у 84 человек. Прирост инфицированных продолжает увеличиваться. Как сообщил в региональном оперштабе 11 октября, 48 случаев зафиксировали в Курске, по восемь - в Курском и Курчатовском районах, шесть - в Фатеже, по четыре - в Солнцевском районе и Железногорске, три - в Кореневском, по одному - в Глушковском, Золотухинском и Льгове. Всего в области зарегистрировали 8 852 зараженных COVID-19.

Выздоровели и окончили лечение 7 053 человека, накануне поправились 30 пациентов. Скончались 60 курян, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.