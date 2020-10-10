За сутки коронавирус подтвердился у 81 курянина

Каждый день число новых больных растет в реионе Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на 7:30 10 октября в Курской области всего зарегистрировано 8 768 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 81 за последние сутки. Всего выписано 7 023 пациента, в том числе 41 за последние сутки. На сегодняшний день скончались 60 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Больше всего новых больных в Курске -30, Курском районе - семь человек, в Железногорске - семь человек и в Октябрьском районе - шесть человек.