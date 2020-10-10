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ДТП под Курском: девушка-пассажир погибла, еще двое подростков ранены

Авария произошла ночью
Ольга ДАНИЛОВА
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Водитель не справился с управлением

Водитель не справился с управлением

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 10 октября примерно в половине первого ночи. ВАЗ 2115 с 19-летним водителем за рулем ехал по дороге Курск-Льгов-Рыльск со стороны Рыльска в сторону Льгова.

По пути в селе Малая Локня Льговского района Курской области по предварительным данным водитель не справился с управлением. Автомобиль перевернулся в кювет по ходу движения.

- В результате ДТП 19-летняя девушка-пассажир погибла, еще один пассажир 17 лет ранен. 19-летний водитель также получил травмы, - рассказали в УМВД России по Курской области.

Пострадавшие доставлены в Льговскую райбольницу. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

ДТП