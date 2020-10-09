Под Курском в ДТП погибла четырехлетняя девочка

По данному ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия Фото: УМВД России по Курской области.

9 октября примерно в 12.48 32-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал по автодороге Курск - Казанка - Николаевка - Седмиховка со стороны поселка Золотухино в направлении деревни Седмиховки.

На шестом километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП на месте погибла четырехлетняя девочка-пассажир. Еще двое несовершеннолетних пассажиров, а также 31-летняя женщина получили ранения и были доставлены в медучреждения.

По данному ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.