В Курске к отоплению подключили 16 социальных объектов

Тепло уже подали 16 объектам Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске продолжают подключать социальные объекты к центральной системе теплоснабжения по заявкам учреждений. Тепло уже подали 16 объектам. В их числе областные дом ребенка, детская больница № 2, кожно-венерологический диспансер, горбольница № 3 и другие.

Также рабочие начали плановый ремонт участка тепломагистрали на улице Бочарова. Энергетики заменят 47 метров трубопровода большого диаметра (600 мм).

В период работ – с 9 до 14 октября будет приостановлена подача горячей воды по улицу Пионеров, 84 и ул. Энгельса, 12. На время монтажа сети проезд по этому участку улицы будет закрыт до 23 октября.