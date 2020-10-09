Курянин поджег офис бывшего начальника

По факту произошедшего возбудили уголовное дело Фото: Из архива "КП"

30 августа в Курске на улице Ольшанского сгорело офисное здание, в котором размещалось несколько арендаторов. Объем нанесенного материального ущерба до сих пор устанавливается. Пожарная экспертизы подтвердила, что возгорание началось внутри одного из офисов и его причиной стал поджог.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что некоторое время назад работник одного из офисов вступил в конфликт с начальником и был уволен. Удалось найти очевидцев, которые видели мужчину на территории в день, когда случился пожар.

Фигуранта задержали и допросили. Он признался, что ранее угрожал бывшему начальнику уничтожить его бизнес и хотел отомстить за незаконное увольнение. Мужчина взломал дверь одного из помещений и зажег внутри бумагу. В результате от огня пострадало имущество всех арендаторов здания.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ. Подозреваемому предстоит возместить нанесенный ущерб. За умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное общеопасным способом, ему грозит до пяти лет лишения свободы.