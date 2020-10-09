Администрацию Курска суд оштрафовал за свалки

Нелегальные свалки в Курске - привычное дело Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский областной суд рассмотрел жалобы Администрации Курска на привлечение ее к административной ответственности за несанкционированные свалки в городе. В августе-октябре в производстве Курского областного суда были дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ, против администрации Курска, сообщили в пресс-службе Курского облсуда.

По материалам этих дел несанкционированные свалки были выявлены:

на территории водоохраной зоны реки Сейм в урочище Парк Солянка и в районе Лодочной станции справа от Сеймского моста по направлению движения в ЦАО Курска;

в районе ООО «Курсквтормет» на территории земельных участков, находящихся по адресу: Курск, ул.1-я Строительная;

в районе ул. Марата, д. 26, на склоне вдоль лестницы, на улице Гостинной.

Постановлениями государственного инспектора Росприроднадзора по Курской области Администрация Курска была признана виновной в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв и оштрафована на 400 000 - 401 000 рублей по каждому постановлению.

Постановления были обжалованы и штраф уменьшили в каждом случае до 200 000-200 500 рублей соответственно.

Курский областной суд все решения суда первой инстанции оставил без изменения, они вступили в законную силу.