В Курске проверяют дома многодетнтых семей на предмет пожарной безопасности

Проверки проходят перед началом отопительного сезона Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске проходят рейды по проверке соблюдения требований пожарной безопасности в домах многодетных семей. В них принимают участие представители городского управления по делам ГО и ЧС, отдела образования, опеки и попечительства окружных администраций.

8 октября такой рейд прошел в Центральном округе.

Спасатели проверили состояние электропроводки, напомнили родителям о правилах безопасности при использовании электрообогревателей, установили автономные пожарные извещатели.

В одной из квартир пожарный инспектор обратил внимание на перегруженный сетевой фильтр, в другой – на неудовлетворительное состояние обогревательного котла. Все нарушения хозяева пообещали исправить.

В Курске сейчас идет подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону. Особое внимание уделяется работе по контролю за пожарной обстановкой в домах, где проживают многодетные семьи, одинокие и престарелые люди, инвалиды, а также люди, злоупотребляющие алкоголем.