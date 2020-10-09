Под Курском экс-полицейского подозревают во взятке

Инспектор пока не уволен, но отстранен от службы Фото: Из архива КП.

СК завел уголовное дело против инспектора ДПС ОГИБДД МО МВД России «Щигровский». Экс-полицейского подозревают в получении взятки за незаконные бездействие.

По версии следствия 25 июля 2020 года примерно в 03 часа 30 минут инспектор находясь при исполнении своих должностных обязанностей, получил от несовершеннолетнего жителя Щигры Курской области взятку в виде услуги. Подросток продал стражу порядка автомобиль ВАЗ 21099 1999 года выпуска по существенно заниженной цене - три тысячи рублей.

В обмен он обещал не привлекать мать подростка - хозяйку авто - к административной ответственности по ст.12.7 ч.3 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством) а также не принимать меры по задержанию автомобиля и перемещению его на специализированную стоянку.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

Как сообщили в УМВД, сейчас инспектор отстранен от исполнения должностных обязанностей, если его вина подтвердится, то он будет уволен.