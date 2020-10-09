В Курске завели уголовное дело против замруководителя Управления Росприроднадзора

Материалы на чиновников собрали сотрудники УФСБ Фото: предоставлено пресс-службой

В Курске возбуждено уголовное дело против заместителя руководителя Центрально-Черноземного межрегионального Управления Росприроднадзора и ее подчиненного - бывшего начальника отдела государственного экологического надзора. Чиновников подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере

Уголовное дело завел СК по материалам УФСБ России по Курской области.

Чиновников подозревают по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

По версии следствия с 22 января 2020 года по 18 февраля 2020 года заместитель руководителя Центрально-Черноземного межрегионального Управления Росприроднадзора и ее подчиненный - бывший начальник отдела государственного экологического надзора получили от генерального директора ООО «Экотекс», занимающейся производством трикотажного полотна, взятку в 800 000 рублей. За эти деньги они обещали не привлекать организацию к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ – (пользование недрами без лицензии на пользование недрами), а также за общее покровительство, сообщили в СК.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, добавили в ведомстве.

Кроме того, следственными органами возбуждено уголовное дело против взяткодателя - генерального директора ООО «Экотекс» по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере).