За неделю коронавирусом заболели еще 478 курян

Ситуация в регионе оставляет желать лучшего Фото: Из архива КП.

По информации на 9 октября в Курской области всего зарегистрировано 8687 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 80 за последние сутки, сообщает оперативный штаб.

Прирост заболевших COVID-19 со 2 по 9 октября составил 478 человек. Всего выписано 6982 пациента, в том числе 180 за указанный период. Под медицинским наблюдением остается 1649 пациентов: 387 находятся в стационарных медучреждениях, 1262 – в домашних условиях.

Скончалось 60 человек (мужчины 37, 63 и 65 лет), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Проведено 267 547 исследований материала на COVID-19 методом ПЦР и 22 667 – на антитела к вирусу.