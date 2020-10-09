От коронавируса в Курской области умерли еще двое мужчин

Статистика по коронавирусу в регионе ухудшилась Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на 7:30 9 октября в Курской области всего зарегистрировано 8 687 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 80 за последние сутки. Всего выписано 6 982 пациента, в том числе 44 за последние сутки. На сегодняшний день скончались 60 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Из них двое мужчин 63 и 65 лет умерли за последние сутки.

Больше всего новых больных в Курске - 35 человек, в Горшеченском районе - восемь человек, Курском - пять, Октябрьском - пять, Советском - пять.