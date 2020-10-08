В Курске реконструируют насосную станцию

Работы выполняются без остановки станции

В Курске в рамках федерального проекта «Чистая вода» продолжаются работы по реконструкции водопроводной насосной станции № 9. Стоимость работ составляет около 69 млн рублей.

В 2019 году на объекте заменили три насоса, запорную арматуру, технологические трубопроводы, отремонтировали кровлю, заменили окна, привели в порядок внутренние помещения.

В этом году при поддержке федерального бюджета работы по реконструкции данного объекта завершатся. Будет выполнена замена оставшихся пяти насосов, запорной арматуры, технологических трубопроводов, ремонт здания проходной, завершен ремонт помещения насосной станции, благоустройство территории. Работы выполняются без остановки станции.

Строительный контроль за ходом выполнения работ по реконструкции данного объекта ведет Федеральный центр сопровождения инвестиционных программ.