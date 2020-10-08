В Курске провели санитарную обработку

Специалисты продезинфицировали общественные пространства

В связи с ростом количества заболевших коронавирусом в Курске провели очередную санитарную обработку общественных пространств. В мероприятиях по дезинфекции приняли участие сотрудники окружных администраций и городского управления по делам ГО и ЧС, привлекалась спецтехника.

Проведена профилактическая обработка дезинфицирующими растворами мест массового скопления людей на территории всех округов города. Специалисты обработали парк Героев Гражданской войны, Пролетарский сквер и парк Пионеров, надземный пешеходный переход на Центральном рынке, подземный переход на Московской площади, остановки общественного транспорта рядом с торговыми центрами, площадь перед горбольницей №6, Привокзальная площадь и площадь перед аэропортом, скверы на улицах Харьковской и Парковой, подземные переходы в Сеймском округе.

Также обработали помещения администраций округов, где ведется прием граждан по личным вопросам.