Под Курском нашли минометную мину

Опасный боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

8 октября в Службу спасения поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны в поселке 10 Октябрь Кореневского района.

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли минометную мину калибром 82 мм. Опасный боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в Службу спасения – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.