Курские школьники занимаются в «Кванториумах»

Кванторианцы решают инженерные задачи, собирают сложные механизмы, аппараты, манипуляторы

В Курской области с начала учебного года школьники приступили к занятиям в «Кванториумах», а к детям из районов приезжает мобильный технопарк. Для ребят от 10 до 18 лет здесь проводят увлекательные занятия с использованием современного оборудования: 3D-принтеров, шлемов и очков виртуальной реальности, коптеров.

Кванторианцы решают инженерные задачи, собирают сложные механизмы, аппараты, манипуляторы, изучают возможности виртуальной и дополненной реальности, учатся проектировать окружающий предметный мир и взаимодействовать с ним, работать на стыке инженерии и искусства, осваивают принципы тайм-менеджмента, навыки публичных выступлений, презентаций.

Мобильный «Кванториум» работает в Горшеченской школе им. Н.И. Жиронкина, Свободинской школе Золотухинского района, Кривецкой школе Мантуровского района, Касторенской школе № 1, Обоянской школе № 1 и Солнцевской общеобразовательной школе. В каждом учебном заведении определено помещение для организации образовательного процесса.

В Курске и Железногорске у детского технопарка «Кванториум» есть собственное здание.