Штормовое предупреждение в Курской области: ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Разведение открытого огня крайне опасно Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 9 октября местами по Курской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Показатель горимости достигнет пятого класса.

- Уважаемые куряне и гости нашего региона, на территории области сохраняется сухая и ветреная погода. В этих условиях разведение открытого огня крайне опасно. Не подвергайте риску себя и своих земляков, - обращаются спасатели к гражданам.

Чтобы предупредить возгорания, необходимо провести опашку участков, очистить свои территории от сухостоя. Вокруг заброшенных домов нужно покосить растительность.