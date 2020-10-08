Штормовое предупреждение в Курской области: ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Разведение открытого огня крайне опасно
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
С 9 октября местами по Курской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Показатель горимости достигнет пятого класса.
- Уважаемые куряне и гости нашего региона, на территории области сохраняется сухая и ветреная погода. В этих условиях разведение открытого огня крайне опасно. Не подвергайте риску себя и своих земляков, - обращаются спасатели к гражданам.
Чтобы предупредить возгорания, необходимо провести опашку участков, очистить свои территории от сухостоя. Вокруг заброшенных домов нужно покосить растительность.