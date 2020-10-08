В Курске отключат свет

Свет будут отключать в разных районах города
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети", будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 12 по 16 октября с 13-30 до 16-30:
1-й Парковые переулки 1-11, 2-12,
2-й Парковые переулки 1-11, 2-6.
Краснополянская 2-12, 19-21,
С 12 по 16 октября с 09-00 до 15-00:
ПЛК 61
Широкая 2
С 12 по 16 октября с 09-00 до 16-00:
3-я Цветовская 5-41, 4-68
Городская 51а-71, 50-152,
1-я-6-я Поселковая
Изумрудная
Искристая
Трубная 35
Тел. для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 12 по 16 октября с 09-00 до 16-00:
ул. Щемиловка 55 - 83; 48 – 72.
С 12 по 16 октября с 09-00 до 15-00:
ул. Мирная 2, ул. Ленина 65
Тел. для справок: 32-40-89
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 12 по 16 октября с 09-00 до 16-30:
Коллективная 2-28
1-й Агрегатный переулок 2-30, 1-25
2-й Агрегатный переулок 2-26, 1-29
15 октября 2020г. с 13-30 до 16-30:
Стрелецкая Набережная 3- 97, 2- 14, Луговская 15 -17, Комсомольская 3- 37, 2- 20,
1-й Комсомольский пер. 1 -9
Тел. для справок: 26-32-10