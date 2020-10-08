В Курске отключат свет

Свет будут отключать в разных районах города Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети", будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 12 по 16 октября с 13-30 до 16-30:

1-й Парковые переулки 1-11, 2-12,

2-й Парковые переулки 1-11, 2-6.

Краснополянская 2-12, 19-21,

С 12 по 16 октября с 09-00 до 15-00:

ПЛК 61

Широкая 2

С 12 по 16 октября с 09-00 до 16-00:

3-я Цветовская 5-41, 4-68

Городская 51а-71, 50-152,

1-я-6-я Поселковая

Изумрудная

Искристая

Трубная 35

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 12 по 16 октября с 09-00 до 16-00:

ул. Щемиловка 55 - 83; 48 – 72.

С 12 по 16 октября с 09-00 до 15-00:

ул. Мирная 2, ул. Ленина 65

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 12 по 16 октября с 09-00 до 16-30:

Коллективная 2-28

1-й Агрегатный переулок 2-30, 1-25

2-й Агрегатный переулок 2-26, 1-29

15 октября 2020г. с 13-30 до 16-30:

Стрелецкая Набережная 3- 97, 2- 14, Луговская 15 -17, Комсомольская 3- 37, 2- 20,

1-й Комсомольский пер. 1 -9

Тел. для справок: 26-32-10