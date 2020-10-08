Под Курском обнаружили обломки немецкого истребителя «Фокке-Вульф-190»

На курской земле шли ожесточенные бои во время Второй мировой Фото: Светлана ВОЛКОВА

Поисковый отряд «Курган» обнаружил в Поныровском районе обломки немецкого многоцелевого истребителя «Фокке-Вульф-190». Самолет сохранился в хорошем состоянии. В нем найдены останки пилота и его личные вещи.

Уникальную находку подняли недалеко от деревни Городище. Истребитель упал в 50 метрах от жилого дома. На огороде так и осталась вмятина – в этом месте и вели работы поисковики центра «Курган».

Двигатель «Фокке-Вульф-190» подняли с восьмиметровой глубины. Среди вещей пилота сохранились маленькая книга с инструкцией на немецком языке, пачка обыкновенных женских булавок и два красных платка.

Поисковики пытаются установить имя летчика. Пока известно, что это был унтер-офицер, и уже знают номер двигателя самолета