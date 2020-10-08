Коронавирус подтвердился за сутки у 79 курян

Ситуация в регионе осложнилась Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на 7:30 8 октября в Курской области всего зарегистрировано 8 607 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 79 за последние сутки. Всего выписано 6 938 пациентов, в том числе 20 за последние сутки. На сегодняшний день скончались 58 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Больше всего "новых" больных в Курске - 41 человек, Железногорске - девять человек, Пристенском и Рыльском районах - по четыре человека.