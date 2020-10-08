Зал Славы курского Поста № 1 признан одним из лучших школьных музеев ЦФО

В Курской области хранят память о Великой Отечественной войне Фото: Светлана ВОЛКОВА

Зал Славы Поста № 1 признан одним из лучших школьных музеев ЦФО. Он был открыт 21 августа 2018 года, в год 75-летия Победы на Курской дуге.

Здесь проводятся экскурсии для юнармейцев, несущих Вахту Памяти, а также для гостей города. Экспозиция музея отражает военную историю Курского края, историю Поста №1.

В 2020 году Зал Славы Поста №1 принимал участие во Всероссийском конкурсе «Лучший школьный музей» и занял 3 место в Центральном Федеральном округе.