У курянина изъяли больше двух с половиной кило "травы"

Курянину грозит до десяти лет колонии Фото: Из архива КП.

Сотрудники МО МВД России «Железногорский» в ходе проведения операции «Мак-2020» получили оперативные данные о том, что местный житель хранит у себя запрещенные вещества. В ходе проверки информации, из дома 44-летнего мужчины изъяли растительные наркотики общим весом более двух с половиной килограммов, что является крупным размером. Мужчина пояснил, что летом, на необрабатываемом участке нашел кусты дикорастущей конопли, спрятал их и собирался употреблять ближайшую зиму.

Запрещенные вещества изъяты и по решению суда будут уничтожены.

Против курянина возбуждено уголовное дело ст. 228 УК РФ. Максимальная мера по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Граждане, располагающие информацией о фактах незаконного оборота наркотиков, могут круглосуточно сообщать о них в полицию по телефону 02, с мобильного 102.