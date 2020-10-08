В Курской области на границе задержали женщину, которая была в розыске

Женщину задержали на границе Фото: Из архива КП.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курской области задержали на Государственной границе Российской Федерации женщину, которая пыталась незаконно выехать в Украину.

- 38 - летняя безработная жительница Свердловской области ранее привлекалась к уголовной ответственности по ст. 158 УК РФ «Кража» и ст. 162 УК РФ «Разбой» и отбывала срок десять лет лишения свободы, - рассказали в УФСБ России по Курской области.

За совершенное в Свердловской области преступление, предусмотренное ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» с сентября 2020 года она находится в федеральном розыске.

- Задержанная привлечена к ответственности и установленным порядком передана в МО МВД России «Рыльский», - добавили в ведомстве.

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