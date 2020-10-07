Из сейфа курской компании похитили около двух миллионов рублей

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет Фото: Из архива "КП"

Сотрудники уголовного розыска УМВД по городу Курску раскрыли кражу сейфа с документацией и суммой, превышающей 1 800 000 рублей.

Ограбление было совершено ночью. Утром сотрудники компании обнаружили следы взлома и пропажу металлического ящика. На место преступления оперативно прибыла следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты, которые изъяли следы, оставленные злоумышленником.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска установили автомобиль подозреваемого. Оперативники выяснили, что злоумышленник может хранить похищенное в одном из гаражных кооперативов Курска. При обыске они обнаружили и изъяли часть похищенного: мешки с монетами из сейфа, более семисот тысяч рублей наличными, а также документы компании.

Полицейские собрали достаточно доказательств, позволяющих установить причастность фигуранта к совершению кражи. По решению суда ранее неоднократно судимый 40-летний курянин арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.