В Курской области на карантин по коронавирусу закрыли семь школ и 36 классов

Ученики в закрытых школах проходят обучение дистанционно Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На сегодняшний день в Курской области на карантин по коронавирусу полностью закрыли семь школ во Льгове, в Солнцево, а также малокомплектные школы в Суджанском, Горшеченском и Касторенском районах. Ученики в этих школах проходят обучение дистанционно. На следующей неделе они все возвращаются к обычному режиму обучения.

Также закрыты отдельные классы в школах Курска, Курчатова, Железногорска, Фатежа, Щиграх, в Золотухино, а также в Курском и Глушковском районах.

«Всего в Курской области закрыто семь школ и 36 классов в 22 школах. Количество детей, которые сейчас находятся на дистанционном обучении, составляет более двух тысяч. На карантине по коронавирусу и пять групп в пяти детских садах, их общая численность составляет 126 человек», - рассказал первый заместитель председателя комитета образования и науки Курской области Александр Уколов

Все остальные образовательные организации в Курской области работают в традиционном режиме в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.