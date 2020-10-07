В Курске проходят антипожарные рейды

Очаг ликвидировали добровольцы окружной администрации
В Курске проходят рейды по контролю за пожарной обстановкой. Оперативные группы работают в каждом округе. В Центральном ситуацию мониторят с помощью беспилотника. На садовых участках выявили несколько неконтролируемых очагов сжигания мусора.
Также горение мусора заметили на улице Полевой в Железнодорожном округе. Очаг ликвидировали добровольцы окружной администрации.
Всего за минувшие сутки сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы и администраций округов составили 12 протоколов за нарушение требований пожарной безопасности. Выдали 24 предписания.
Управление по делам ГО и ЧС при администрации города Курска просит жителей и гостей региона соблюдать требования пожарной безопасности. Если вы стали свидетелем поджога, пала травы, незамедлительно сообщите об этом в органы госпожнадзора или полицию.