В Курске проходят антипожарные рейды

Очаг ликвидировали добровольцы окружной администрации

В Курске проходят рейды по контролю за пожарной обстановкой. Оперативные группы работают в каждом округе. В Центральном ситуацию мониторят с помощью беспилотника. На садовых участках выявили несколько неконтролируемых очагов сжигания мусора.

Также горение мусора заметили на улице Полевой в Железнодорожном округе. Очаг ликвидировали добровольцы окружной администрации.

Всего за минувшие сутки сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы и администраций округов составили 12 протоколов за нарушение требований пожарной безопасности. Выдали 24 предписания.

Управление по делам ГО и ЧС при администрации города Курска просит жителей и гостей региона соблюдать требования пожарной безопасности. Если вы стали свидетелем поджога, пала травы, незамедлительно сообщите об этом в органы госпожнадзора или полицию.