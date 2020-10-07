В курской БСМП открыли еще один корпус для ковид-пациентов

Сейчас в Курской области развернуто 834 места для пациентов с COVID-19 и пневмонией
Фото: Из архива "КП"
В Курске под прием пациентов с коронавирусом открыли еще один корпус больницы скорой медицинской помощи. Сто мест расположены в здании бывшего онкодиспансера.
В БСМП пациентов с коронавирусом также принимают в перепрофилированном терапевтическом корпусе, где к имеющимся 160 местам добавили еще 30 коек.
Сейчас в Курской области развернуто 834 места для пациентов с COVID-19 и пневмонией. Свободными остаются 203 койки.
Пациентов принимают в Курской городской больнице № 6, БСМП, Железногорской городской больнице, Курской городской клинической больнице № 4, областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко.