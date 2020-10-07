В общественном транспорте Курска ужесточили масочный режим

Водители, контролеры, кондукторы и другие работники транспортной отрасли обязаны носить маски Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В связи с увеличением количества заболевших COVID-19 сотрудники транспортных предприятий обязаны выполнять предписания Роспотребнадзора. Водители, контролеры, кондукторы и другие работники транспортной отрасли обязаны носить маски.

Практически все перевозчики относятся с пониманием к таким мерам, но есть и нарушители. На них составили 32 протокола, девять из них уже направили в суд. Четверым перевозчикам вынесли предупреждения.

За нарушение масочного режима грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей индивидуальным предпринимателям, а юридическим лицам от 100 до 300 тысяч рублей.

Также водители ежедневно проходят медицинский осмотр. Помимо стандартных процедур, включающих измерение давления, общий осмотр и другие показатели, им проверяют температуру перед рейсом. Салоны обрабатывают дезинфицирующими средствами.