Под Курском нашли артснаряд

Опасный боеприпас вывезли на полигон Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

6 октября в «Службу спасения» поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны на хуторе Чибисовка Пристенского района.

На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 45 мм. Опасный боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.

ГУ МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.