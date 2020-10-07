Курянка за "очищение ауры" заплатила почти полмиллиона рублей

Женщина отдала свои сбережения и еще влезла в долги Фото: Из архива КП.

Жительница Солнцевского района обратилась в полицию с жалобой на действия экстрасенсов. Выяснилось, что в августе женщина увидела рекламу снятия порчи и связалась с неизвестными по указанному номеру. Ей действительно гарантировали очищение ауры и обещали изменение жизненных обстоятельств в лучшую сторону. На протяжении полутора месяцев она регулярно общалась с неизвестными, которые по телефону проводили магические обряды. За каждый сеанс исправно вносила вознаграждение на указанный мошенниками банковский счет. Когда своих накоплений у нее не осталось, взяла взаймы. В общей сложности она перечисла преступникам 457 тысяч рублей. Все это время о своем общении она не говорила никому из своих родственников и знакомых.

Спустя время, не почувствовав магического воздействия, обратилась в полицию.

- Сотрудники Солнцевского отдела полиции почти день убеждали заявительницу, что в отношении нее длительное время совершали мошеннические действия. По данному факту возбудили уголовное дело, - пояснили в полиции.

Полиция настоятельно рекомендует не доверять предложениям о гадании, снятии порчи или очистке ауры. Если вы увидели рекламу в свободном доступе, услышали о таких предложениях от знакомых или к вам подошли и рекомендовали провести магический обряд - прекратите общение и ответственно отнеситесь к сохранности своих средств.