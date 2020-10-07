В Курске коронавирус подтвердился у учителей школы 59

Пока каникулы в курских школах объявлять не собираются Фото: Из архива КП.

Подтверждены случаи заболевания COVID-19 у двух учителей школы № 59 Курска. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. Классы, в которых преподавали заболевшие учителя, были переведены на дистанционное обучение, проводится усиленная дезинфекция помещений, педагоги строго соблюдают масочный режим, сказали в администрации региона.

Один из классов 7 октября вышел на обучение в очном режиме. Три других – два 8-х класса и один 7-й – на очный режим обучения выходят с понедельника. У тех, кто имел контакт с заболевшими, взяли пробы на коронавирус.