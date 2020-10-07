Курские спортшколы до конца года получат новый инвентарь

Занятия спортом станут более комфортными Фото: Светлана ВОЛКОВА

Спортивная школа № 6 Курска получила 11 видов спортивного инвентаря: тренажеры для сухого плавания, скамейки, гребные тренажеры, спортивные маты. Поддержка стала возможной благодаря фонду «Спортивное поколение».

- В 2020 году оборудование и инвентарь от фонда «Спортивное поколение» поступят более 20 спортивным организациям по всей области. Все приобретается по запросам, поступившим непосредственно от самих спортшкол, – отметила олимпийская чемпионка, советник губернатора, руководитель фонда «Спортивное поколение» Евгения Ламонова.