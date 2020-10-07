Трех курских медиков наблюдают после вакцинации от коронавируса

В общей сложности прививки от ковид получат около тысячи курян Фото: Из архива КП.

В Курском областном кожвендиспансере второй этап вакцинации от COVID-19 прошли три медицинских работника. Они чувствуют себя хорошо, находятся под наблюдением, сообщили в медучреждении.

Вакцинация от коронавируса проводится в два этапа комбинированной векторной вакциной «Гам-КОВИД-Вак». После введения второго компонента и спустя две недели после вакцинации у пациентов возьмут тесты на антитела, чтобы проверить эффективность прививки.

Сейчас в Курской области идет активная прививочная кампания от гриппа. Все медработники, у которых нет медотводов, уже привиты. Специалисты отмечают, что между вакцинациями от гриппа и COVID-19 должно пройти не менее трех-четырех недель.

Ранее в наш регион поставили 84 дозы вакцины. Это позволит привить от коронавируса 42 человека. Ожидается еще одна партия, рассчитанная на вакцинацию 955 человек. Хранится «Гам-КОВИД-Вак» в лаборатории кожвендиспансера в специальном холодильном оборудовании, где допускается нахождение до 10 тыс. доз вакцины.

Вакцинация от коронавируса проводится бесплатно и на добровольной основе. В первую очередь будут прививать медицинских работников, сотрудников социальной сферы, образования.