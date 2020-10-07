В Курской области коронавирус подтвердился у 75 человек

Ситуация с заболеваемостью в регионе осложняется Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на 7:30 7 октября в Курской области всего зарегистрировано 8 528 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 75 за последние сутки. Всего выписано 6 918 пациентов, 33 за последние сутки. На сегодняшний день скончались 58 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Больше всего новых больных в Курске - 65 человек, в Курчатовском районе - два человека и в Щиграх - два человека.