Куряне выберут "Народного участкового"

Куряне оценят работу стражей порядка Фото: Из архива КП.

С 7 по 16 октября пройдет голосование второго этапа конкурса «Народный участковый 2020».

По результатам первого тура конкурса в финал вышли по одному представителю каждого района, набравшие наибольшее количество голосов.

Участковый уполномоченный, набравшие наибольшее голосов курян представит Курскую область во Всероссийском голосовании, которое пройдет с 1 по 10 ноября.

Награждение самого народного участкового и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции.

Проголосовать можно в специальном разделе сайта УМВД России по Курской области.