Куряне выберут "Народного участкового"

Куряне оценят работу стражей порядка
Фото: Из архива КП.
С 7 по 16 октября пройдет голосование второго этапа конкурса «Народный участковый 2020».
По результатам первого тура конкурса в финал вышли по одному представителю каждого района, набравшие наибольшее количество голосов.
Участковый уполномоченный, набравшие наибольшее голосов курян представит Курскую область во Всероссийском голосовании, которое пройдет с 1 по 10 ноября.
Награждение самого народного участкового и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции.
Проголосовать можно в специальном разделе сайта УМВД России по Курской области.