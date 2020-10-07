У 23% обследованных курян выявлены антитела к коронавирусу

Как правило, тест на коронавирус куряне вынуждены делать платно Фото: Из архива КП.

Исследования на COVID-19 в Курской области проводят как в государственных лабораториях медучреждений региона, так и в частных. Большую часть исследований выполняют в областном клиническом кожвендиспансере, сообщили в администрации региона.

По последним данным, всего в Курской области с начала пандемии проведено 259 918 исследований методом ПЦР, из них свыше 166 тыс. в лаборатории кожвендиспансера, больше 77 тыс. на базе областного Центра гигиены и эпидемиологии.

Проведено 22 179 исследований на антитела к коронавирусу. У 23% обследованных выявлены антитела, свидетельствующие о том, что человек уже перенес инфекцию.