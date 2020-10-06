Десять курских семей получили ключи от новых квартир

В городе утверждена и действует программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда

В Курске десяти курским семьям вручили ключи от новых квартир. В этом году в новые квартиры должны переехать 21 семья из трех аварийных домов, расположенных на улицах Карла Маркса, Красной армии и Володарского.

В городе утверждена и действует программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанная до 2025 года. Она финансируется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджетов города и области.

- В 2020 году в два этапа переселяются три жилых дома. До конца года планируется переселить в новые квартиры ещё 11 семей, - подчеркнул глава города Виктор Карамышев.